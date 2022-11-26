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Brezilya'da büyük coşku

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Brezilya’nın Dünya Kupası'na galibiyetle başlaması, Rio de Janeiro'da coşkuyla kutlandı

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Brezilya'da büyük coşku

Dünya Kupası'na Sırbistan'ı yenerek başlayan Brezilya'da büyük sevinç yaşandı. Hem stat çıkışında, hem de Güney Amerika ülkesinde kutlamalar vardı, öyle ki bir fabrikada işe 90 dakika ara verildi.
Brezilya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı, Katar'daki 3 puan Rio de Janeiro'da coşkuyla kutlandı.
Turnuvaya gidemeyen Brezilyalı futbolseverler maçı ikonik Copacabana plajında izledi.
Brezilya'da büyük coşku - Eskişehir Sakarya Gazetesi

Richarlison'un iki golünde de büyük sevinç yaşandı. Neymar'ın sakatlığı anıysa korku dolu gözlerle izlediler.
Brezilya'da ilginç bir maç izleme organizasyonu da vardı. Bir fabrikada karşılaşma başlayınca, makinalar durduruldu, işe ara verildi. 

Brezilya'da büyük coşku - Son Dakika Dünya Haberleri | NTV Haber

Katar'da stat çıkışında da Brezilya rüzgarı vardı. Sırp futbolseverlerse üzgündü.
5 şampiyonlukla tarihin en başarılı takımı olan Brezilya bu sevinci en son 20 yıl önce, 2002'de yaşamıştı.

Brezilya'da büyük coşku - Son Dakika Dünya Haberleri | NTV Haber
 
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