Birlik mesajı verildi

Türkiye – Azerbaycan ve Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, KKTC’de gerçekleştirdiği temaslar kapsamında YDÜ'yü ziyaret etti

Türkiye – Azerbaycan, Türkiye – KKTC ve Azerbaycan – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarının, ‘birliktelik mesajı’ vermek için KKTC’ye düzenlediği resmi temasların son durağı Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Üç ülke parlamentoları arasında kurulan ikili dostluk gruplarının üyeleri, yürüttükleri temaslar kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünü de ziyaret etti.

Heyetler, Kıbrıs Araba Müzesi ardından GÜNSEL Üretim Tesisleri, Dr. Suat Günsel Camii, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Büyük Kütüphane’yi de ziyaret etti.

KKTC’ye yapılan ziyaretin amacının tüm dünyaya bir mesaj vermek olduğunu, bu mesajın da KKTC’nin bağımsız bir devlet olduğu gerçeğini taşıdığını belirten Türkiye – KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, bu temasların süreceğini ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın en iyi 139’uncu genç üniversitesi arasında yer almasını büyük bir gururla karşıladıklarının altını çizen Türkiye – Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ise, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası alandaki başarısını gururla takip ediyoruz ve başarının gelişerek devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Türkiye–Azerbaycan, Türkiye – KKTC ve Azerbaycan -KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya gelmelerinin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin hayata geçirdiği projeler ve elde ettiği uluslararası başarıların KKTC’nin uluslararası arenada hak ettiği yeri alması açısından da son derece önemli olduğunu söyledi.

