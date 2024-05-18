ELAM’dan sığınmacılara pasaport önerisi

Güney'deki aşırı sağcı ELAM partisi, siyasi sığınma talebinde bulunan kişilere Güney Kıbrıs’tan ayrılmaları ve Avrupa’da nereye isterlerse gitmeleri için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait “geçici” pasaportlar verilmesini önerdi

Güney Kıbrıs’ta aşırı sağ ELAM partisinin siyasi sığınma talebinde bulunan kişilere Güney Kıbrıs’tan ayrılmaları ve Avrupa’da nereye isterlerse gitmeleri için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait “geçici” pasaportlar verilmesine dair önerisinin, hükümetin ve partilerin sert tepkisine neden olduğu haber verildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma talebinde bulunan kişilere ülkeden ayrılmaları ve Avrupa’da nereye isterlerse gitmeleri için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait “özel-geçici” pasaportlar veya seyahat verilmesi konusundaki önerinin kamuoyunda geniş bir şekilde yer almasının akabinde “ELAM’ın yaş tahtaya bastığı” yorumunda bulundu.

Güney Kıbrıs açısından taşıdığı büyük riskten ötürü önerinin hükümetin ve partilerin sert tepkisine neden olduğunu yazan gazete, İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun yaptığı açıklamada bunun tehlikeli ve gerçek dışı bir öneri olduğundan söz ettiğini ve uygulanması durumunda Rum kesiminin sığınmacılar açısından cazip bir destinasyon olacağını belirttiğini iletti.

ELAM’ın yeni bir açıklamada bulunarak eski önerisinin çarpıtıldığından söz ettiğini kaydeden gazete, ELAM tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu önerinin nüfusla ilgili yasanın 66’ncı maddesi uyarınca Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu değil geçici seyahat belgeleri verilmesiyle alakalı olduğunu ve bunların geçerlilik süresinin de ülkeden hemen ayrılmaları koşuluyla seyahat belgelerini düzenleyen makam tarafından belirlendiğini ifade etti.

Açıklamasında bunun sığınmacılar konusunda yardım etmesi için AB’ye yönelik bir baskı tedbiri olarak işlev göreceğini ifade eden ELAM “eğer birileri Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarını görmüyor ve duymuyor gibi davranıyorsa, o halde görmeleri konusunda onları zorlamamız gerekir” ifadesini kullandı.

Gazete ELAM’ın önerisinin çarpıtıldığından söz etmesine rağmen partinin web sitesinde “sığınmacılara pasaport verilmesi önerimiz radikaldir” konulu bir yazının yer almaya devam ettiğine de dikkat çekti.

