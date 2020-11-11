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Biri yerli 6 yeni vaka

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Biri yerli 6 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte 1341 virüs testi yapıldı ve 6 yeni Covid-19 vakası saptandı. Yeni vakalardan 1’i yerel 5’i yurtdışından ülkeye gelenlerden. Ülkede saptanan vaka sayısı, 986’ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün 5 kişinin taburcu edildiğini de açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini belirtti.

11 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1341

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar -  5

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 238. 362

Toplam Vaka Sayısı- 986

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 930

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 6

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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