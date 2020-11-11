Biri yerli 6 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte 1341 virüs testi yapıldı ve 6 yeni Covid-19 vakası saptandı. Yeni vakalardan 1’i yerel 5’i yurtdışından ülkeye gelenlerden. Ülkede saptanan vaka sayısı, 986’ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün 5 kişinin taburcu edildiğini de açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini belirtti.
11 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1341
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar - 5
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 238. 362
Toplam Vaka Sayısı- 986
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 930
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 6
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-