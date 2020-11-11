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Güney'de 165 pozitif vaka bir yeni ölüm daha

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Güney'de 165 pozitif vaka bir yeni ölüm daha

Son 24 saat içerisinde Güney Kıbrıs'ta 165 yeni vaka saptandı ve 4'üncü can kaybı meydana geldi.

Rum sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre bugün yapılan 3 bin 291 test sonucunda 165 yeni vakaya rastlandı.

Yoğun bakımda tedavi görmekte olan ve kronik rahatsızlıkları bulunan 89 yaşındaki kadın akşam üzeri koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Pandeminin başlangıcından beri tespit edilen toplam koronavirüs vakası sayısı 6 bin 461'e ulaştı. Yeni kayıpla birlikte son 24 saat içerisinde can kaybı sayısı 4'e, pandemi süresince yaşanan toplam can kaybı sayısı da 33'e yükseldi.

Ayrıntılı olarak, mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:
• Halihazırda teyit edilmiş vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 608 örnekten 59 vaka belirlendi.
• Özel girişim yoluyla alınan 1.540 örnekten 68 vaka belirlendi.
• Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 254 numuneden 16 vaka belirlendi.
• Yolcu ve ülkesine geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 414 numuneden 5 vaka belirlendi.
• Kişisel Hekimler tarafından sevk programı kapsamında ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel ekiplerin kontrolünde alınan 243 numuneden 15 vaka belirlendi.
• Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 148 örnekten 2 vaka belirlendi.
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