"Bireysel menfaatler tavan yaptı"

KKTC E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Suat Yeldener, görevinden ayrılışının ardından yaptığı açıklamada "Çok sevdiğim ülkemde vefanın yok olduğu, insanlığın yerle bir olduğu, liyakatsızlığın, adaletsizliğin, bireysel menfaatlerin tavan yaptığı bir dönemi maalesef üzülerek yaşıyoruz" dedi

KKTC E-Devlet Programı'nın önemli isimlerinden biri olan Suat Yeldener'in kamu görevinden ayrılış mektubunda, ülkedeki liderlik, kurumsallık ve vefanın eksikliğine vurgu yaparak, devlet büyüklerinden beklediği destek ve teşekkürlerin gelmemesiyle duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Yeldener açıklamasında medeni olmayan bir şekilde görevinden ayrılmanın kendisini derinden üzdüğünü dile getiren Yeldener, ülkede güvensizliğin ve adaletsizliğin arttığına dikkat çekti.

Suat Yeldener'in açıklaması şöyle:

"Bir süreden beridir, büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanlığı ve Kamu Görevlerim, geçtiğimiz gün itibarı ile son bulmuştur.

Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda, uzman bir bilim insanı olarak, ABD’de Haberleşme Sistemleri ile ilgili geliştirmiş olduğum teknolojiler ve teknolojik yeniliklerden dolayı çeşitli (30 Adet) ABD ve Uluslararası patente ve Uluslararası muhtelif teknik dergilerde ve konferanslarda yayınlanmış birçok teknik makaleye sahip oldum. Dünyada birçok Bilim İnsanı, benim geliştirmiş olduğum teknolojiler ve teknolojik yenilikler ile ilgili 600’ün üzerinde atıf veya alıntı yaparak kendi bilimsel çalışmalarında ve geliştirdikleri teknolojilerde kullandılar. ABD’de yaptığım orijinal teknolojik çalışmalarımdan ve patentlerimden dolayı çok prestijli bazı teknik başarı ödüllerine ve plaketlere layık görüldüm. Ben ve takım arkadaşlarımla birlikte geliştirdiğimiz yeni nesil Hands Free telefon teknolojileri, BMW, GM/OnStar gibi birçok dev otomotiv şirketleri tarafından hala hazırda kullanılmakta olmasını bilmek benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı olmuştur.

Kariyerim boyunca elde etmiş olduğum birikim ve tecrübelerimden yararlanarak, Ülkemizde, KKTC E-Devlet Programını, E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı olarak en iyi şekilde yürütmeye çalıştım ve programın kesintiye uğramaması için kişisel herhangi bir menfaat gütmeden ve herhangi bir ücret/maaş almadan gönüllü olarak görevimin son günü olan geçen güne kadar canla başla çalıştım. Uzun bir süredir ülkemizde büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm tüm kamu görevlerimde, hep kamu yararını ön planda tutarak, çözüm ve sonuç odaklı, adil, hoşgörü ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak ülkemize ve ülkemizde yaşayan insanlarımıza en güzel şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde oldum. Görevlerim sırasında, çalışma ve takım arkadaşlarımla birlikte, uyumlu, özverili, ekip ruhu içinde ve mesai mefhumu gözetmeden hep çalıştım. Ülkemde görev yaptığım süre boyunca, yanımda olan, bana güvenen ve desteklerini esirgemeyen herkese; birlikte çalıştığım tüm çalışma ve takım arkadaşlarıma; en derin minnettarlığımı belirtir, yürekten sonsuz teşekkür ederim.

Ülkemizde, KKTC E-Devlet Programının bu noktaya gelmesinde ve birçok Büyük Projelerin hayat bulmasında, benim ve takım arkadaşlarımın çok büyük çabaları ve emekleri vardır. Kariyerimin doruğuna ulaştığım ve ülkemize hizmet adına vermiş olduğum tüm emeklerime rağmen, siyaseten büyük destek verdiğim ve kendime çok yakın olarak gördüğüm Devlet Büyüklerimizin, bizlere, bir teşekkür dahi etmeden, kamu görevimizi, medeni olmayan bir şekilde sonlandırmış olmaları, beni çok derinden üzmüş ve yaralamıştır. Çok sevdiğim ülkemde, liderliğin, kurumsallığın, profesyonelliğin ve vefanın yok olduğu, insanlığın yerle bir olduğu, güvensizliğin hat safhaya ulaştığı, liyakatsızlığın, adaletsizliğin, bireysel menfaatlerin tavan yaptığı bir dönemi maalesef üzülerek yaşıyoruz. Tüm bu yaşananları, Kıbrıs Türk İnsanlarının takdirine ve Allahıma havale ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, en derin selam, sevgi ve saygılarımı sunarım. Hoşçakalınız."

