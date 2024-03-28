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Birçok bölgede yarın elektrik kesintisi yapılacak

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Birçok bölgede yarın elektrik kesintisi yapılacak
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 Orta ve yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında beş saatlik elektrik kesintisi olacak.
KıbI-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy su pompa istasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgeleri etkilenecek.

Öte yandan yine üksek ve orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Girne Boğaz bölgesi ve çevre köylerde elektrik kesintisi yapılacak. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, 09.00-14.00 saatleri arasında 5 saat sürecek elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şu şekilde: 

“Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa – Girne anayolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi,  Yukarı Dikmen Ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge, Fikret Kürşat arsaları civarı, Dikmen Kırsal Kesim Arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taş Ocakları bölgesi, Oray Sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım, bmaş bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı bölgeleri.”

Açıklamada, mağduriyet yaşamaması adına halkın gerekli tedbirleri alması çağrısında bulunuldu. 

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