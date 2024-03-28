Polisiye haberler…

Kalecik’te, ikametgahının avlusunda aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Tetiana Pashchaieva’nın (K-64) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

-Ercan’da uyuşturucu öğütücüsü bulundu Polis Basın Bülteni'ne göre, Ercan Havalimanı içerisinde yurt dışına çıkış yapacak olan K.E.M.’nin (K-23) valizinde yapılan kontrolde, tasarrufunda içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de ithali yasak tüfek bulundu

Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından M.T.S.’nin (E-68) ikametgahında yapılan aramada, ülkeye ithali yasak olan 1 tüfek ve 33 fişeği kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İzinsiz ihracat

Girne Turizm Limanı içerisinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından Girne-Taşucu seferini yapacak olan bir geminin alt kısmında park halinde bulunan İ.C.Ö.’nün (E-56) kullanımıdaki araçta yapılan aramada, ihracat izni olmadığı halde ve gümrüğe beyan etmediği toplam 189 karton elektronik sigara filtresi tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da emanetçi tarafından hırsızlık

Gazimağusa’da, H.Ç.’nin (E-35) kendisine başka bir şahıs tarafından emanet edilen ve bir iş yerinin ambarı içerisinde muhafaza edilen toplam 16 paket sigarayı çaldığı tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da kavga

Lefkoşa’da, trafikte aralarında yaşanan tartışma sonucu U.K. (E-21), E.K. (E-22) ve B.B.K. (E-23) bir taraf olup, diğer taraf olan M.U. (E-31), K.T. (E-28) ve A.E. (E-18) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı K.T.’nin sağ elindeki bir parmağı kırıldı. Ayrıca kavga esnasında U.K., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile M.U.’yu sağ gözünün yan kısmından yaraladı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa’da iş kazası

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde çalışan Hasan Zekeriya Çelik (E-43), yatar testere makinesi ile sunta tahta kestiği sırada, sol el serçe parmağını makineye kaptırıp kesti. Yaralanan Çelik, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde müşahede altında alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Hamitköy’de yangın

Hamitköy’de Osman Kartal’ın (E-52) ikametgahının arka bahçesinde bulunan kuş kümesi içerisinde, muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, söz konusu kümesin çatısı ile içerisinde bulunan toplam 30 kuş kafesi yandı. Kafesler içerisinde muhafaza edilen toplam 247 ispinoz türü kuş yanarak telef oldu.

-Güzelyurt’ta trafik kazası

Güzelyurt’ta Ediz Salderay (E-20) 114 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HJ 300 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına ve ardından refüj içerisindeki aydınlatma direğine çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Ediz Salderay tutuklandı.