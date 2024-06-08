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Birçok bölge halen susuz!

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Ülkede birçok noktaya su ulaşmadı. Vatandaşlar, çeşmelerinden günlerdir tek bir damla su dahi akmadığını söylüyor

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Birçok bölge halen susuz!
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Türkiye’den gelen suyun dağıtım merkezi olan Geçitköy Barajı Pompa İstasyonu’ndaki sorun çözüldü ancak ülkede birçok noktaya su ulaşmadı.
Vatandaşlar, çeşmelerinden günlerdir tek bir damla su dahi akmadığını anlattı.
Güzelyurt ve Dikmen bölgesinden ulaşan vatandaşlar 4 gündür susuzluk sorunu çektiklerini ifade ederken yetkililer kademeli olarak bölgelere suyun ulaştırıldığını söylüyor.
Öte yandan Karşıyaka ve Çatalköy bölgesinde de su sorunu yaşandığı gelen bilgiler arasında.
 
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