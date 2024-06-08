Açlık sınırı 24 bin 268 TL

Mayıs ayında dört kişilik bir aile için 24 bin 268 TL olan açlık sınırı, Nisan ayına göre 709 TL artış gösterdi. Açlık sınırı, mayıs ayı başından itibaren geçerli olan yılın ikinci asgari ücretinin ise 5 bin 248 TL altında kaldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Mayıs ayına ait yeni açlık sınırını açıkladı.

Mayıs ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 24 bin 268 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.

Nisanda, açlık sınırı 23 bin 559 TL çıkmıştı. Böylece bir aylık dilimde açlık sınırı 709 TL artış gösterdi.

Mayıs ayından itibaren geçerli olan yılın ikinci asgari ücreti 5 bin 516 TL'lik artışla net 29 bin 516 TL'ye yükseltilmişti. Açlık sınırı, asgari ücretin 5 bin 248 TL altında bulunuyor.

Açlık sınırı rakamı Mayıs 2023'te 14 bin 454 TL olarak açıklanmıştı. Böylece 1 yıldaki artış da 9 bin 814 TL oldu.

Ocak ayında ise 4 kişilik ailenin açlık sınırı 20 bin 933 TL olurken, 4 aydaki artış 2 bin 626'ye çıktı.

Ülkede mayıs ayı enflasyonu aylık yüzde 3,50, yıllık yüzde 95.37 olarak açıklandı. Son 5 aylık enflasyon ise yüzde 27,98 olmuştu.

KTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı, günlük 208,13TL aylık 6 bin 243,90 TL; yetişkin bir erkek için günlük 217,62 aylık 6 bin 528,60 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 229,51 TL, aylık 6 bin 885,30TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 153,68 TL aylık 4 bin 610,40 TL oldu.

4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 808,94 TL, aylık 24 bin 268 TL oldu.



