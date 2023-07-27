"Birçok AB ülkesinden daha yüksek asgari ücret belirledik”

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, ülkede bazı Avrupa Birliği ülkelerinden bile daha yüksek asgari ücret belirlendiğini ifade etti ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan KKTC vatandaşlarının farklı yerlere gidip çalışabileceğini söyledi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda işveren tarafını temsilen konuşan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, “iyi bir asgari ücret” belirlediklerini kaydederek, “Devlet tarafı ile anlaşarak HP oranında artış verdik” dedi.

Arhun, ülkede bazı Avrupa Birliği ülkelerinden bile daha yüksek asgari ücret belirlendiğini de ifade ederek, “Bulgaristan’tan, Romanya’dan Euro bazında Sterlin bazında bakarsanız, daha yüksek bir asgari ücret belirlemiş durumdayız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının farklı imkanları da olduğunu söyleyen Arhun, “Elimizdeki AB pasaportu ile farklı yerlere de gidip çalışabilecek durumda oluyoruz. Dolayısıyla, bu asgari ücreti biz belirlerken esasında, Kıbrıs doğumlular için değil daha çok yabancı iş gücü için dile getirmekteyiz. İstediğimiz gibi çalışan bulamıyoruz, yurt dışından işçi getirmek zorunda kalıyoruz. Bu getirdiğimiz ülkelerdeki ücretler de bize göre çok düşük. Dolayısıyla, biz yanımızda daha düşük ücretle de esasında çalışan bulma imkanına sahibiz. Ama bize devlet diyor ki, ‘Hayır minimum bunu vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Arhun, üçüncü ülkelerden gelen çalışanların maliyetlerinin biraz daha aşağıya çekilmesi durumunda, Kıbrıs ve Türkiye doğumlulara daha yüksek bir ücret verebileceklerini de söyledi.

“Bütün ekonomik aktörler hayatlarını devam ettirmek durumundadır” diyen Arhun, maaşları ödeyemeyecek durumda olan işletmelerin desteklenmesini ve devletin bu noktada devreye girmesini istedi.

