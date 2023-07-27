“Eğitim aracılığıyla gericileştirme yapılmaya çalışılıyor”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Kur'an kurslarının örgün eğitimin bir parçası haline getirilmeye çalışıldığını söyleyerek “18 yaşın altındaki çocuklarımız Kur'an kurslarına gönderiliyor” dedi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Maliye Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın "öğretmenin grev haklarını çaldığını" iddia etti.

KTOEÖS dün Başbakanlık Bilgi Edinme, Değerlendirme Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde birer basın açıklaması yaparak “İşbirlikçi Hırsızlara Boyun Eğmeyeceğiz” yazılı pankart açtı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, öğretmenin verdiği mücadele kapsamında yapılan grevler sonucunda Maliye Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığının grev haklarını çaldığını öne sürdü. Eylem, “Usulsüz, haksız, greve katılan, katılmayan raporlu olan veya saatlik kesinti olması gerekirken kesmesi gereken miktardan iki katı fazla keserek ben yaparım olur AKP zihniyetini hayata geçirerek haksız yere kesintiler yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Yapılan kesintiler konusunda hem hukuki hem de eylemsel mücadelelerini sürdüreceklerini dile getiren Eylem, öğretmenler tarafından Maliye Bakanlığına yüzlerce dilekçe verilerek, kesintinin nedenleri ve kriterlerinin sorulduğunu fakat Maliye Bakanlığı’nın tek bir yazı yazarak bu konudaki muhatabın Eğitim Bakanı olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Selma Eylem, öğretmen ve sendikalara saldırı nedenlerinin bir bir ortaya çıktığını belirterek, eğitim aracılığıyla gericileştirme yapılmaya çalışıldığını ve özellikle Kur'an kurslarının örgün eğitimin bir parçası haline getirilmeye çalışıldığını söyledi. Eylem, “Bizzat Eğitim Bakanlığı aracılığıyla bu kurslar yasal hale getirilmeye çalışılıyor ve 18 yaşın altındaki çocuklarımız Kur'an kurslarına gönderiliyor.” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Yasası, Anayasa ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yok sayılarak suç işlendiğini dile getiren Eylem, Kur'an kurslarına izin verilen yazının bizzat Eğitim Bakanlığı’ndan çıktığını belirtti.

"Eğitim Bakanlığı’nı yasa dışı kesintiler ve yasa dışı uygulamalar yaptığından dolayı Maliye Bakanlığı’nı da işbirlikçi olmasından dolayı" protesto ettiklerini dile getiren Eylem, her türlü haklarını hukuki yollarla arayacaklarını belirtti.

