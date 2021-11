“Bir yıl içinde virüs etkinliğini kaybedecek”

Dr. Bülent Dizdarlı, bir yıl içinde yavaş yavaş korona virüsün etkinliğini kaybedeceğini umduğunu belirtti



Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı artan vakalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Vaka sayılarının artışının dünya genelinde yükseldiğini belirten Dizdarlı, “Maalesef insanlar maskelerden sıkıldı. Dolayısıyla da dünyada da artış var. Bunu sebebi; Stadyum ve salonlara kadar her yer dolu, maske takmayı bıraktı insanlar” dedi

Dizdarlı sözlerine şöyle devam etti;

Toplumumuzda aşıyı benimseyip tamamıyla bu hastalığın yok olabileceğini düşünenler var, böylece maske önlemi almadan hastalığın yayılmasına yol açabiliyorlar. Bilim çok gerçekçi olarak dört tane kalkan koydu.

Korona virüsle mücadele etmek için başlıca uymamız gereken kurallar şu şekildedir:

1- MASKE

2-SOSYAL MESAFE

3-HİJYEN

4-AŞI

Dört kuralıda beraber yaptığınız sürece hastalıktan korunma şansınız var. Bu kalkanların bir kısmını kullanmadığımız ve sosyal yaşamda eskisi gibi devam ettiğimiz için hastalıkta tekrar bir yükselme göstermiştir.

Milyonlarca yıl önce virüsler vardı. İnsanlar sonradan geldi, dünyayı işgal etti ve virüslerle savaşmaya başladık. Virüsler her 100-150 yılda bir bakterilerle birlikte bize karşı salgınlarla saldırıya geçerler ama insan aklı onları bir şekilde yener.



“1 YIL İÇİNDE VİRÜS ETKİNLİĞİNİ KAYBEDECEK”

En fazla 1 veya 2 dalga daha yaşanabileceğini söyleyen Dizdarlı, şunları da kaydetti; “ 1 yıl içinde yavaş yavaş bu virüsün etkinliğini kaybedeceğini umuyorum, bizde şu anda yapılması gereken tedbirlere uymamız gerektiğini ve aşılamanın yeterli olup olmadığı konusunda gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerekmektedir. Pandemi Hastanesi’nde yatak sayısının artırılması gereklidir. Her geçen gün vaka sayılarında artış nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde de farklı bölümlerde bölüm açılıp, yatak sayısı arttırılabilir”