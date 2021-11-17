Kahraman ailesi, annesiz kaldı

Tepebaşı- Akdeniz Anayolu’nda eşi ve çocuğuyla birlikte seyreden 27 yaşındaki Muhammet Kahraman, direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Kazada 22 yaşındaki anne Sultan Kahraman yaşamını yitirdi, Muhammet Kahraman ve araçtaki 4 yaşındaki kızı yaralandı

Tepebaşı- Akdeniz Anayolu’nda dün meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Sultan Kahraman yaşamını yitirdi.Kaza dün saat 13:30 sıralarında, Tepebaşı - Akdeniz Anayolunun 2-3 km’leri arasında meydana geldi.TSK’da uzman çavuş olarak görev yapan 27 yaşındaki Muhammet Kahraman, yönetimindeki DE 321 plakalı salon araç ile Tepebaşı istikametinden Akdeniz istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhammet Kahraman ile aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi 22 yaşındaki Sultan Kahraman ve çocukları 4 yaşındaki Sultan Ecrin Kahraman, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan anne Sultan Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kazada yaralanan baba Muhammet Kahraman ve kızı Sultan Ecrin Kahraman’ın ise tedavileri halen devam ediyor.