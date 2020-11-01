Bir pozitif vaka, 5 taburcu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 929 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiklerini söyledi.

1 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 929

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 223.578

Toplam Vaka Sayısı- 939

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 873

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 8

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1



