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Bir pozitif vaka, 5 taburcu

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Bir pozitif vaka, 5 taburcu
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 929 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiklerini söyledi.
1 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 929
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
Ülke dışından gelen vakalar –  1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-  
Yapılan Toplam Test Sayısı- 223.578
Toplam Vaka Sayısı- 939
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 873
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61  
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 8  
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5  
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

 
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