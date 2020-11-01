Güney'de ikinci en yüksek günlük vaka sayısı

Güney Kıbrıs'ta alınan tüm önlemlere ve uyarılara rağmen koronavirüs vaka sayısında artış sürüyor.

Bugün yapılan testler sonucunda tespit edilen yeni günlük vaka sayısı bugüne kadar ki en yüksek ikinci günlük vaka sayısı oldu.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 24 saat içinde yapılan 3 bin 53 test sonucunda 197 pozitif vakaya rastlandı.

Bugünkü vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 4 bin 563'e yükseldi.