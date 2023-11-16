“Bir müdürü görevden almak en doğal hakkım”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Raif İlker Buran’ı Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü görevinden alması sonrası, “Buran’ın kuraklık açıklaması Tarım Bakanlığı ve diğer birimlerden tepki gördü, görevden aldım.” dedi. Arıklı, Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne bakanlık müdürünün vekalet edeceğini belirtti.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Raif İlker Buran’ın Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü görevinden alınması sonrası açıklamalarda bulundu.
“Bir müdürü görevden almak en doğal hakkımdır.” diyen Arıklı, normalde diğer bakanların göreve gelmesi sonrası bütün ekibi yenilediğini, kendisinin böyle bir şey yapmadığını söyledi.
Buran ile ters düştüğü noktalar olduğunu, buna rağmen teknik eleman olması nedeniyle Buran’ın işine karışmadığını belirten Arıklı, Buran’ın kuraklık açıklamasına tepki gösterdi.
“Buran’ın kuraklıkla ilgili açıklaması Tarım Bakanlığı ve diğer birimlerden tepki gördü, görevden aldım.” diyen Arıklı, Buran sonrası Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne bakanlık müdürünün vekalet edeceğini de sözlerine ekledi.
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