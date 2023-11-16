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‘Bilimsel açıklama yaptı diye görevden alınması çok saçma”

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Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp, Raif İlker Buran’ın görevden alınmasına ilişkin “Bir kişi bilimsel bir açıklama yaptı diye görevden alındı şeklinde açıklama yapmak çok saçma” diye konuştu

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‘Bilimsel açıklama yaptı diye görevden alınması çok saçma”
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Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp, Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’ın görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı.     Sarp, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “kuraklık açıklaması” nedeniyle Buran’ı görevden aldığı açıklamasına işaret etti; “Bu açıklama yanlış. Raif bey sürekli Havalimanı’ndaki eksiklikleri dile getirmesinden dolayı görevinden alındı” dedi.    
Sarp, Havalimanı’ndaki eksikliklerin halen giderilmediğini ifade ederek hâlâ savaş zamanlarında kullanılan mobil istasyonlarla uçakların indirilip kaldırıldığına dikkat çekti.   
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne lise mezunu bir kişinin alınmasına şiddetle karşı olduklarını vurgulayan Sarp, teşkilat yasasına göre söz konusu mevkiye üniversite mezunu bir kişinin atanması gerektiğini belirtti.   
Mediha Sarp, “Mesleğimizin ayaklar altına alınmasına izin vermeyeceğiz. Lise mezunu bir kişi atanırsa hukuki süreç başlatacağız” dedi.   
Meteorolojinin bilim dalı olduğuna dikkat çeken Sarp, hiçbir şeyden anlamayan bir kişinin bu mevkiye atanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.   
Sarp, “haksız yere görevden alınan” Raif İlker Buran’ın yerine yeni bir kişi atanacaksa, bu kişinin liyakat sahibi olması gerektiğini dile getirdi.  
 Kuraklık çalışmalarının” bilimsel bir çalışma olduğunu belirten Sarp, “Bir kişi bilimsel bir açıklama yaptı diye görevden alındı şeklinde açıklama yapmak çok saçma” diye konuştu.
 
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