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Bir ithal üründe limit üstü, 3 yerli üründe de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

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Bir ithal üründe limit üstü, 3 yerli üründe de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi
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Tarım Dairesi, 19-25 Ocak tarihlerini kapsayan gıda denetimi sonuçlarını açıkladı. Bir ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü, 3 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamada, ithal ürünün menşeine iade, yerli ürünlerin ise imha edildiği belirtildi.

Dairenin geçen haftaki analizlerinde, ithal ürünlerden 32 numuneden 31'i temiz çıkarken  

Helvasan Ltd.’e ait susamda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

20 yerli ürün numunesinde yapılan analizlerde ise 17 numune temiz bulundu, 3 numunede ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. Tavsiye dışı bitki koruma ürünü içerdiği belirlenen Gazimağusalı Ali Tat'a ait kırmızı acı biber ve şili acı biber ile Çayönülü Ayşe Çiftçi'ye ait pancar imha edildi.

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