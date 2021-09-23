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Akovalılar isyan noktasında

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya bölgesinin şirin köylerinden Akova sakinleri, köylerinde muhtarlığın uzun bir süreden beridir bağlı oldukları Yeni Boğaziçi Belediyesi’nden temizlik konusunda talepte bulunmasına karşın bunun yapılmaması nedeniyle köyün çevresinin ahıra dönüştüğünü dile getirerek sitem ettiler.

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Akovalılar isyan noktasında
 
Akova sakinleri “Kaderine terk edilmiş bir koy Akova. Akova köy halkı olaraktan hesap sorma günü geldi.. 4 aydır köyde alınmayan pislikler.. Köy mü? Ahır mı?” belli değil.” diyerek artık sabırlarının kalmadığını ifade ettiler.
Burada yaşayanların sağlığının hiçe sayılmakta olduğunu savunan Akova sakinleri “Bundan sonraki şikayetlerimizi belediyeye değil daha üst makamlara taşıyacağız. Belediyeye birçok kez yaptığımız şikayetlerden bir sonuç alamadık” dediler.
Köyde kaldırımları temizleyen, mahalle aralarındaki otları kesen bir belediye çalışanı olduğunu ancak kendilerinin istediğinin fotoğraflarda da görülen köyün hemen dışındaki moloz ve çöplerin kaldırılması olduğunu sözlerine eklediler
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