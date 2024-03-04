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Bir haftada 9 yangın meydana geldi

Geçen hafta meydana gelen 9 yangın, 170 milyon 402 bin TL zarara neden oldu.

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Bir haftada 9 yangın meydana geldi
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İtfaiye Müdürlüğü, 26 Şubat - 3 Mart tarihlerini kapsayan “Haftalık İtfaiye Raporu”nu açıkladı. Buna göre, geçen hafta ülke genelinde 9 yangı çıktı, 22 hususi servis olayı icra edildi. Yangınlar sonucunda ise toplam 170 milyon 402 bin TL zarar meydana geldi.
Yangınların muhtemel sebepleri arasında “elektrik kaynaklı kısa devre, çalışır durumdaki ocak üzerinde unutulan su ısıtıcısının ısınıp alevlenmesi, baca içerisindeki pisliklerin ısınıp alevlenmesi, kişiler tarafından yakma ve fabrika içerisinde meydana gelen yakıt kaçağı sonucu akaryakıtın ani parlayıp alevlenmesi” yer aldı.
Hususi servis olayları ise, “trafik kazası sonucu aracı içerisinde sıkışan, asansörde ve deniz kenarındaki kayalıkların arasında bulunan boşluğa düşerek mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, su kuyusunda mahsur kalan koyunlar ile klimanın dış ünitesi üzerinde mahsur kalan kedinin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak icra edildi.
 
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