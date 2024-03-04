Sevenleri yasta

İskele sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Atlılar köyü doğumlu olan ve uzun yıllardan beridir İskele’de yaşamını sürdüren Hasan Çerkez dün vefat etti.

Spor alanında birçok başarısı olan ve birçok sporcunun yetişmesinde emeği olan Çerkez’in vefatı aşta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün İskele’de kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedildi.



