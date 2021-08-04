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Bir haftada 37 yangın, 5 milyon zarar

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Ülkede bir hafta içinde 37 adet yangın meydana geldi, bu yangınlar sonucu 5 milyon 638 bin TL zarar oldu

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Bir haftada 37 yangın, 5 milyon zarar
 
24 Temmuz – 01 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan haftalık itfaiye raporuna göre, KKTC’de toplam 37 adet yangın meydana gelirken, yangınların sonucunda maddi hasar yaşandı. 
24 Temmuz – 01 Ağustos 2021 tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, spiral ve kaynak makinelerinden çıkan kıvılcımlar, LPG ve piknik tüpleri, çöp bidonları veya yanıcı maddeler üzerine söndürülmeden dökülen mangal kömürleri ile atılan sönmemiş sigara izmaritleri, elektrik tesisatları ve elektrik panolarında meydana gelen kısa devreler, kundaklama, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, mercek görevi gören kırık cam parçaları, baca ve diğer yangınlar yer aldı. 
Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı ise yaklaşık 5 milyon 638 bin TL olarak açıklandı. 
KKTC’de son bir haftada meydana gelen yangınların dağılımı ise şu şekilde: 
Lefkoşa: 11 
Gazimağusa: 14 
Girne: 4 
Güzelyurt: 6 
 
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