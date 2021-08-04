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AB’den Kuzey Kıbrıs’a 50 bin doz aşı daha

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AB, Kıbrıslı Türkler için 40 bin doz AstraZeneca, 10 bin Pfizer-BioNTech ve bin doz Johnson&Johnson aşısı gönderdi. Böylece AB’nin KKTC’ye gönderdiği aşı sayısı 118 bin 850’e yükseldi

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AB’den Kuzey Kıbrıs’a 50 bin doz aşı daha
 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türkler için gönderilen 40 bin doz AstraZeneca, 10 bin Pfizer-BioNTech ve bin doz Johnson&Johnson aşısının bugün KKTC’ye ulaştığını açıkladı.
Dün teslim alınan aşılarla birlikte, Metehan sınır kapısından Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri aracılığıyla toplam 21 bin 50 doz Pfizer/BioNTech, 68 bin 700 doz AstraZeneca ve 29 bin doz Johnson&Johnson olmak üzere toplam 118 bin 850 doz aşı gelmiş oldu.
Türkiye’den ise bugüne kadar 340 bin Sinovac ve 10 bin 530 Pfizer/BioNTech marka olmak üzere 350 bin 530 doz aşı gönderildi.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, dün teslim alınan aşılara ilişkin Sağlık Bakanlığında bir toplantı yapılarak, aşıların organizasyonunun, öncelikli olarak kimlerin faydalanabileceğinin değerlendirileceğini ve aşı merkezlerine gerekli bildirimin yapılacağını söyledi.
Sağlık Bakanlığı’nın dünkü verileri itibarıyla, ülke nüfusunun yüzde 43’ü birinci doz, yüzde 40’ı ise her iki doz aşısını oldu.
 
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