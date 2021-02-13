Bir hafta daha tam kapanma

Yaklaşık 8 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Ersan Saner basına açıklamada bulundu.

Saner, yapılan toplantıda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından önerilenler doğrultusunda değerlendirmeleri sonucunda 1 hafta daha ülke genelinde tam kapanma uygulanmasının devam etmesine karar verildiğini açıkladı.

Saner, sadece Bankaların minimum personelle ve paket servislerinde belirli saatler aralığında hizmet vermesine izin verildiğini belirtti.