İşte Bakanlar Kurulu tarafından alınan son kararlar

Bakanlar Kurulu, Covid-19 bulaşını durdurmak maksadıyla alınan kısıtlama kararlarını 22 Şubat’a kadar uzattı.

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık 10 saatlik toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Başbakan bugünkü toplantıda Covid-19 salgının değerlendirilmesinin yanında, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC ziyareti, Türkiye ile imzalanacak mali işbirliği protokolü ile ilgili bakanlıklar ve kurumlarda yapılması gereken işlemler, uzmanlar tarafından hazırlanan ikinci açılım önerilerinin görüşüldüğünü kaydetti.

Hamza Ersan Saner, uzmanlar ve rapordaki görüşler de dinlendikten sonra, kısıtlamaların 15 Şubat 05:00 ile 22 Şubat 05:00 arasında geçerli olmasına, ancak 11:00 ile 21:00 saatleri arasında paket servis ve internet üzerinden yapılan alış verişlerin dağıtılmasına izin verilmesine karar verdiklerini ifade etti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına atıfta bulunan Saner ayrıca, bankaların mümkün olan en az sayıda personel ile hizmet verebileceğini de sözlerine ekledi.

İlçeler arası giriş çıkış yasağı ile Pazar günlerdeki kısıtlamanın devam edeceğini belirten Saner, bulaş riskini en aza indirgeyebilmek için vatandaşı en yakın marketlerden alış veriş yapmaya çağırdı.

Saner, KKTC’de ikamet edip, Güney Kıbrıs’ta lise son sınıf eğitimi alan öğrencilerin, haftada bir PCR testi yaptırmak koşuluyla okullarına gidebileceğini de kaydetti..

Saner, Covid-19 sürecinde ikinci açılım paketi önerilerinin, Prof. Dr. Banu Elçin Yoldaşan, Prof. Dr. Enver Hılcal, Yard. Doc. Dr. Bilgen Kaymakamzade tarafından hazırlandığını, ve raporun ayrıntılı bir şekilde tartışıldığını, toplantıya Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, epidemiyolojik raporlarımızın hazırlayan ekipte çalışan Birdal Cihangir’inde katıldığını belirtti.

Saner, kapanma kararının uzatılması kararı alınırken uzmanların görüşleri ve raporun da dikkate alındığını söyledi.

KOMİTE RAPORU

Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını da yayımladı. Kararlar şöyle:

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında 12.02.2021 Tarihinde Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 12.02.2021 tarihinde pandemi konusunda durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanmıştır. Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, epidemiyolojik raporlarımızın hazırlayan ekipte çalışan Birdal Cihangir ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi genetik laboratuvar sorumlusu Eldem Albayrak da toplantıya davet edilmiştir.

Alınan görüşler ve epidemiyolojik durum analiz raporları doğrultusunda ülkemizde olduğu saptanan mutant virüsün Mart ayı içerisinde pik yapabileceği öngörülmektedir. Öte yandan hala günlük hasta sayısı taburcu olan hasta sayısından fazla olması ile Sağlık sistemimize her geçen gün daha fazla yük binmektedir. Yeni faaliyete giren Acil Durum Hastanesi’nin tam kapasite ile çalışmasına rağmen hastanede izlenmesi gereken Covid-19 pozitif hastalarımızı yatıracak yatak bulmakta zorlanmaktayız.

Şöyle ki, Covid-19 pozitif hastaların yatırılabileceği toplam 92 tek kişilik odamız (60 oda Acil Durum Hastanesi, 21 oda Ayaktan Tanı Merkezi, 11 oda Nöroloji Servisi) bulunmaktadır. Geçen haftalarda görülen yoğun hasta nedeniyle toplam 92 tek kişilik odada şartlar zorlanarak her odaya iki ya da üç kişi yatırılmak sureti ile 225 hasta takip edilmiştir. Bugün itibari ile 185 hasta bu merkezlerde tedavi edilmektedir. Oksijen santralimiz de yetersiz kalması ile tüpler ile oksijen takviyesi yapılmak zorunda kalınmıştır. 24 olan yoğun bakım yatak sayımız ise %50 doluluk oranı ile hizmet vermektedir.

Açılma kararının alınabilmesinin en büyük kriterlerinden biri günlük saptanan pozitif vaka sayılarının günlük taburcu olan hasta sayısından daha az olmasıdır.

Bu süreçte vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş olması, sağlık sistemimizdeki yükün azalması doğrultusunda aşağıda alınan kararlar yeniden değerlendirilecektir.

Alınan Kararlar Şöyledir;

1- Mevcut şartlar altında Komitemiz tarafından alınan kapanma kararının 22 Şubat 2021 saat:05:00’a kadar uzatılmasının uygun olacağı kararına varılmıştır. Sokağa çıkmak amacıyla alınacak olan izinlerde denetimin daha etkin yapılabilmesi amacıyla izin belgelerinde kişilerin ikamet/görev yerlerinin adreslerinin de bulunması gerekli görülmüştür.

2-İlçelerde hizmet verecek açık sektörler ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibi olacaktır;

Açık olan yerler;

-Marketler, eczaneler, ecza depoları, medikal malzeme satıcıları, maske ve dezenfektan üreticileri, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları, un fabrikaları, su fabrikaları, meşrubat üreticileri, süt ve süt ürünlerini işleyen kuruluşlar, tüp gaz dolum ve dağıtım kuruluşları,özel güvenlik hizmetleri, internet servis sağlayıcılar, ithalatın ve ihracatın devamını sağlayan hizmetleri verecek kuruluşlar ( komisyoncu-nakliyeci-sigortacı), tedarikçiler, tarımsal ve hayvansal faaliyetler yürüten kuruluşlar, veterinerler, yem satıcıları, çiftçiler, seracılar, sebze toptancıları, hayvancılar, özel klinikler, özel laboratuvarlar, özel hastaneler, özel medya kuruluşları,matbaalar, özel üniversitelerin yurt hizmetleri, GSM ve iletişim hizmeti veren kuruluşlar ve internet servis operatörleri, muhasip- murakıplar, narenciye kesim ve paketleme ekipleri.

-Ancak, fırınlar üretime ve satışa açık olup, sadece Pazar günleri üretim yapıp satış yapmayacaklardır.

-Profesyonel Balıkçılar çalışmalarına devam edebilecektir.

-Eczacılar Birliği’nin önerileri doğrultusunda nüfusun kalabalık olduğu Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçe merkezlerinde bulunan toplam eczaneler iki gruba ayrılarak 08:00-15:30 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışacaktır. Üç ilçe merkezi dışında kalan bölgelerde faaliyet gösteren eczaneler normal çalışmalarına devam edecektir. Ayrıca tüm ilçelerde saat 15:30’dan sonra hizmet verecek nöbetçi eczane sayısı Eczacılar Birliği tarafından düzenlenecektir. Ecza depoları ise saat 11:00-15:00 arasında hizmet verebilecektir.

-Benzin istasyonu, manav, kasap/balıkçı, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler 08:00 ile 18:00 saatleri arasında açık kalabileceklerdir. Marketlerde cafe, restoran, çocuk oyun alanları kapalı olacaktır.

-Gıda ve açık olması uygun görülen diğer işletme tedarikçileri

Mal dağıtan, 18:00’dan sonra ertesi gün saat 12:00 saatleri içerisinde,

Sipariş alan tedarikçilerin mesai saatleri içerisinde,

Rafçıların ise marketlerin kapalı olduğu sürede işletmeler ile istişare ederek tedarik yapabileceklerdir.

-Tüm ilçelerde paket ve/veya online hizmet veren işletmeler, 11:00-21:00 saatleri arasında yanlızca online ve/veya paket servis hizmetlerini verebilmek amacıyla açık olacaktır.

Pazar günleri nöbetçi eczaneler ve fırınlar dışında kalan işletmeler kapalı olacaktır.

-Açık olan Üniversitelerin yemekhanelerinde minimum sayıda personelle hizmet verilmesi uygun görülmüştür. Ancak üniversite kampüslerindeki cafeler kapalı olacaktır.

-Kargo hizmeti verecek şirketlerin, yurt içi ve dışındaki kargo hizmetlerini yürütebileceklerdir.

-Özel yurtlarda elzem görülen güvenlik, temizlik ve idari işler en az personelle yürütülecektir.



Açık olan kurumlar;

1-Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, ilçe emniyet kurulları, Gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, Üniversitelerinin elzem bölümleri tam kapasite çalışacaklardır.

-Yukarıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlar dışında kalan Bakanlık, bakanlıklara bağlı daire ve kurumlarda çalışması elzem görülen personel en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam edilecektir.

-Hava ve Deniz Limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacaktır.

2- Bankalar, minimum personel ile mesai saatlerinde görev yapacaklardır.

3- Açık olan özel sektörlerde çalışacak personel işveren tarafından belirlenecektir. İşveren tarafından belirlenen çalışan listeleri İlçe Emniyet Kurulları tarafından onaylanacaktır. Çalışanlar, işverenlerinin kendilerine vereceği, İlçe Emniyet Kurullarından onaylı görev belgelerini yanlarında kimlikleri ile birlikte taşımak zorundadırlar.

4- İlçe Emniyet Kurullarının 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren verdiği izinler geçerli olacaktır.

5- İlçeler arası giriş çıkışların durdurulmasına ilişkin karar bir hafta daha devam edecektir. İlçeler arası görev yapan polis mensupları, sağlık çalışanları, ita amirleri tarafından görevlendirilmiş kamu görevlileri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanları, itfaiye çalışanları ve sivil havacılık hizmetleri görevlerine devam edecektir. Bunun yanı sıra İlçe Emniyet Kurulları tarafından izinlendirilmiş özel sektör çalışanları da ilçeler arası görevlerine devam edebilecektir.

6-Kişiler, elzem ihtiyaçlarını ikametlerine en yakın işletmelerden karşılayacaklardır. Bu kurala uymayanlar Sokağa Çıkma Yasağını ihlal etmiş sayılacaklar ve haklarında cezai işlem uygulanacaktır.

7- Elzem ihtiyaçlar için açık olan işyerlerinde girişlerde ateş ölçümü yapılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, bu işyerlerine metrekare ölçüsünde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzen alınması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğundadır.

8-28 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Salgının toplumda yaygın olarak görülmesi ve sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurulduğunda özel eğitim merkezlerinin de hizmetlerini durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak açık kalacak sektörlerde hizmetlerin aksamaması için isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecektir.

9-Devlet Su İşlerinin sürdürdüğü çalışmaları ve yatırımlar(su tüneli ,arıtma vb) kesintisiz devam etmesi uygun görülmüştür.

10-Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’ndan izin almaları kaydı ile Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

11-Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin ilçe emniyet kurullarından izin almaları kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

12-Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olması uygun görülmüştür.

13-Sokağa çıkma yasağı nedeni ile Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişilerin geçişleri ilçe emniyet kurullarının iznine tabi olacaktır.

14-BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

15-Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgâhları bulunan kişilerin 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun verilmiştir.

16-Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

17-Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir. Bu kişilerin geçişlerinde son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonucu aranacaktır.

18-Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

19-Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta eğitim gören kişilerin sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurularak eğitimlerinin online olarak devam etmesine karar verilmiştir.

20-Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

21-Yukarıdaki durumların haricinde doğabilecek zaruri ihtiyaçların karşılanması ve/veya giderilebilmesi amacıyla İlçe Emniyet Kurulları izin vermekte yetkili olacaktır.

22-PCR testlerinin yapılması ve Covid-19 aşılama programı Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ve duyuracağı şekilde devam edecektir.

23- A Level sınavlarının iptal edilmesi nedeniyle Güney Kıbrıs’ta eğitim gören ve eğitimlerine online devam edemeyecek ve mezuniyetleri amacıyla yapılacak olan sınavlara katılması gereken 7. Sınıf öğrencilerinin, toplu taşıma ile okullarına gidip gelmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik Güney Kıbrıs’a geçiş yapmalarına karar verilmiştir. Eğitim amacı ile geçiş yapacak 7. Sınıf öğrencileri her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. (Öğrencilerin velileri geçiş yapamayacaktır.)