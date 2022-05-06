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Bir hafta boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak

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Bir hafta boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak
Alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 26-29, sahillerde ise 21-24 derece olacak. 
Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle açık, zaman zaman parçalı bulutlu olacak. 
Rüzgar, genellikle Kuzey  ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek. 
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