Cumhurbaşkanı’nın hafta sonu değerlendirip, pazartesi günü bir görevlendirme veya tekrar belli parti başkanlarıyla görüşme ihtiyacı olabileceğini kendisine aktardığını ifade eden Sucuoğlu, “Pazartesini bekleyeceğiz, görüntü o” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hafta sonu değerlendirip, pazartesi günü bir görevlendirme veya tekrar belli parti başkanlarıyla görüşme ihtiyacı olabileceğini kendisine aktardığını belirtti. Sucuoğlu, “Pazartesini bekleyeceğiz, görüntü o” dedi.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaklaşık 45 dakikalık görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı ile genel bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı’nın dün 3 bugün de 2 siyasi parti yetkililerini davet ederek, görüşlerini aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nın hafta sonu değerlendirip, pazartesi günü bir görevlendirme veya tekrar belli parti başkanlarıyla görüşme ihtiyacı olabileceğini kendisine aktardığını ifade eden Sucuoğlu, “Pazartesini bekleyeceğiz, görüntü o” dedi.

“7 günde ne değişti?” sorusu üzerine Sucuoğlu, “Herhangi bir şey değişmedi” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı’nın değerlendirme yaparak, görevlendirmeyi yapacağını söyleyen Sucuoğlu, “Kendisinin bize ifadesi bu hafta sonu değerlendirip, pazartesi veya salı günü artık bilemiyorum icap ederse tekrar görüşme veya direkt olarak görevlendirme onu Sayın Cumhurbaşkanı kendisi karar verecek” şeklinde konuştu.

“Eğilim nasıl görülüyor ?” sorusuna Faiz Sucuoğlu, görüş alışverişi yaptıklarını, daha önceki görüşmelerden bilgilerin kendisine aktarıldığını anlatarak, kendilerinin de düşüncelerini aktardıklarını belirtti.

“Sizin öngörünüz nedir? Hükümet kurma görevi kime verilir?” soruları ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açıklamasının hatırlatılması üzerine Sucuoğlu, kendilerinin hükümet kurmak için bir deneme yaptıklarını belirterek, güven oylaması öncesinde ortak olacakları iki partinin geri durmayı tercih ettiklerini kaydetti.

“BİZE YAKIŞMAZ, BANA EN AZINDAN YAKIŞMAZ. BENİM ÖYLE BİR NİYETİM YOK”

Dostluğun her zaman baki olduğunu ancak prensipleri ve duruşları gereği tekrardan iki partiyle koalisyon ortaklığı için oturup konuşmanın kendilerine yakışmayacağı görüşünü paylaşan Sucuoğlu, “Bana göre bize yakışmaz, bana en azından yakışmaz. Benim öyle bir niyetim yok” diye konuştu. Sucuoğlu, DP ve YDP ile bu çerçevede muhatap olmasının kendi değerlerine ters düşeceğini söyledi.

Hafta sonu muhakkak bazı değerlendirmeler olacağını ifade eden Sucuoğlu, “Sizin bir girişiminiz var mı?” sorusu üzerine, “Yok” yanıtını verdi. Dün gayrı resmi bir resmi toplantı yaptıklarını hatırlatan Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Genel bir toplantıydı. Doğrusu herhangi bir şekilde hükümet kurma veya bozma veya bir erken seçim değil ama genel anlamdaki düşünceler ortaya kondu. Bana göre de çok yararlı bir toplantıydı ama bir sonuç alma anlamında bir toplantı değildi sadece görüşlerin paylaşıldığı bir toplantı oldu.”

“ARTIK KİŞİ VEYA KİŞİLERİN ÜSTÜNDE BİR DURUM VAR… MEMLEKET”

“UBP içinde başka bir vekile görevlendirme verilirse kabul etmeyeceğinizi daha önce açıklamıştınız ancak öyle bir durum söz konusu olursa tavrınız ne olur” sorusuna UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, şu yanıtı verdi:

“Bunları değerlendirmek lazım… Şimdi artık kişi veya kişilerin üstünde bir durum var burada… Nedir? Memleket, ülke… Ülkenin şu anda durumu belli, ekonomik durumu belli, kriz belli dolayısıyla, ‘ya ben ya da erken seçim’, ‘ya o ya da erken seçim’ veya ‘ben, benden sonrası tufan’ bu bizim temsil ettiğimiz bir düşünce değil. Ama tabi ki önümüzdeki bu birkaç gün içerisinde yapacağımız çalışmalarda hangi noktaya varırız onu bilemiyorum. Onu hep birlikte göreceğiz.”

Sucuoğlu, DP ve YDP’yi tekrar ziyaret edip, hükümet kurmanın doğru ve etik bir yaklaşım olmayacağını da yineledi.

Kendisine değil de başka bir milletvekiline hükümet kurma görevi verileceği iddialarıyla ilgili ise Sucuoğlu, konunun UBP Parti Meclisi ve Meclis Grubu’nda görüşüleceğini, hep birlikte ortak paydada buluşacaklarını kaydetti.

“Gönlünüzden geçen bir isim var mı?” sorusuna Sucuoğlu, “Yok, şu anda öyle bir şey yok” yanıtını verdi.

UBP MYK’da alınan tavsiye kararının hatırlatılması üzerine Faiz Sucuoğlu, “CTP’nin anladığım kadarıyla kapıları kapatmış olması bugünkü demeci tabi bazı değerlendirmeleri tekrardan yapma zorunluluğu getiriyor” dedi.