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Bir hafta boyunca nispeten nemli hava etkili olacak

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Bir hafta boyunca nispeten nemli hava etkili olacak

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 30 - 33 ºC ve sahillerde 24 - 27 ºC dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21  Mayıs arasıyla ilgili tahminlerine göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın, parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Diğer günlerin ise, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak  esecek.

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