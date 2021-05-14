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Sipahi alt yapısı ışıldıyor

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Sipahi Spor Kulübü,pandemi süreci sonrasında alt yapı antrenmanlarını yeniden başlattı. 2005 doğumlu ve üzeri olan çocukların katıldığı antrenmanlar yoğun bir katılımla Yeni Erenköy çim sahasında yapılıyor

Sipahi alt yapısı ışıldıyor
BTM 2. Lig kulüplerinin futbol alt yapılarına yatırımları devam ediyor. Bu kulüplerden olan Sipahi Spor Kulübü,pandemi süreci sonrasında alt yapı antrenmanlarını yeniden başlattı.
2005 doğumlu ve üzeri olan çocukların katıldığı antrenmanlar yoğun bir katılımla Yeni Erenköy çim sahasında yapılıyor. 
Sipahi Spor Kulübübaşkanı Göksal Hacıhasanoğlu, alt yapı antrenmanlarının yeniden başlaması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Alt yapılarda antrenmanlarımıza hayırlısıyla start verdik. Bu gençler hepimizin geleceğidir.Yılmadan usanmadan yola devam edeceğiz.” ifadelerini kulllandı.
 
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