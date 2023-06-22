Bir gecede üç kaza

Girne’de bir araç motosiklete vurdu, alkollü sürücü ise refüjün bordür taşlarına çıktı. Alsancak’ta da yine alkollü sürücü elektrik direğine çarptı

Girne’de önceki akşamdan dün sabaha meydana gelen üç trafik kazası sonucu bir kişi yaralandı üç kişi tutuklandı.Girne’de önceki gece 20.30 sıralarında 37 yaşındaki Imran Shabbır, ES 089 plakalı salon aracıyla dikkatsizce dönüş yaparken 23 yaşındaki Ergün Kemaneciler yönetimindeki SD 716 plakalı motosikletin önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ergün Kemaneciler, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, ortopedi servisinde müşahede altına alındı. ES 089 plakalı araç sürücüsü Imran Shabbır’ın tutuklandığı bildirildi.Alsancak’ta önceki gece 23.30 sıralarında, 45 yaşındaki Erdal Avşar, 185 mlg. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TRS 644 plakalı araç ile seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun batısında bulunan toprak banketteki elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Sanık Erdal Avşar tutuklandı.Girne’de dün sabaha karşı Ecevit Caddesi'nde, 23 yaşındaki Doğukan Koç, 192 miligram alkollü şekilde, yönetimindeki PM 426 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Doğukan Koç tutuklandı.