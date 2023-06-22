Çarptığı yayalardan birinin durumu ağır

Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya çarpan araç sürücüsü Suna Fatma Kerim’e iki gün tutukluluk verildi. Kaza sonucu yaralanan yayalardan biri taburcu edildi, diğerinin beyninde ise ödem meydana geldi

Lefkoşa’da iki yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olan ve tutuklanan araç sürücüsü 59 yaşındaki Suna Fatma Kerim mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ekrem Topçuoğlu, olguları aktardı.Polis, 20.06.2023 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, 59 yaşındaki Suna Fatma Kerim’in yönetimindeki NE 092 plakalı salon araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Ece Ayran ve 27 yaşındaki Moctar Hama Issa’ya çarptığını belirtti.Polis, kaza sonucu yaralanan her iki yayanın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını Issa’nın taburcu olduğunu, Ayran’ın beyninde ödem olduğundan tedavisinin sürdüğünü anlattı.Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.