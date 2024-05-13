Brent petrolün varil fiyatı $82.25 dolar

Güne $82,53 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:38 itibarıyla %0,40 azalışla $82,24'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,51, en yüksek $84,31 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,57 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.05.2024 tarihinde $81,58 ile son bir ayın en düşük, 16.04.2024 tarihinde ise $91,01 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.