Binatlı da tombala gecelerini sonlandırdı

Güzelyurt bölgesinin iki güzide süper lig ekibinden biri olan Binatlı Yılmaz Spor Kulübü her salı akşamı gerçekleştirdiği Tombala Geceleri'ni Bulaşıcı Hasatalıklar ve Salgınla Mücadele Komitesi'nin aldığı kararlar doğrultusunda sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Dün Baf Ülkü Yurdu Kulübü'nün tombala gecelerini bitirdiğini açıklamasının ardından bugün de Binatlı ayni yönde bir açıklama yaptı.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Sevgili bölge halkımız ve Tombalamıza katılan her bölgeden saygıdeğer vatandaşlarımıza duyurumuzdur. Bu yıl tüm dünyayı sarsan ve adamızdada ortaya çıkan salgın’dan dolayı Tombalamıza geç başladığımız ve her yıl Binatlı Spor Kulübü Bahçesinde düzenlemiş olduğumuz muhteşem Tombala Gecelerine üzücü bir şekilde salgının tekrardan tehlikeli boyutlara ulaşıp salgının yayılmasını önleme amacı ile yetkili kurumların aldıkları kararlar neticesinde Tombalamızı erken bitirmek zorundayız.. Bizler için herşeyden önce halkımızın sağlığı gelmektedir ve alınan kararlara uyup Tombalamızı bu sezon olarak sonlandırmış bulunmaktayız.. İnşallah Salgın tekrardan kontrol altına alınır ve temennimiz böyle bir felaketin tekrardan yaşanmayıp yeni sezonlarda sizlerle daha muhteşem bir şekilde Tombala gecelerimizde buluşmaktır.. Sağlıkla kalın.. B.Y.S.K"