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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nden önemli işbirliği

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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nden önemli işbirliği
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği bugün saat 11:00’de Kıbrıs Vakıflar Bankası ile ‘’2020-2021 Ekonomik Protokol’’ adı altında işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, yaşanan bu zorlu süreçte toplu taşımacıların yükünü azaltmak ve onlara imkan sunmak adına imzalandı.
Hazırlık kredisi adı altında, %14 faizle , araç evraklarının yenilenmesi yanında araçların ön bakımının da yapılabilmesini içeriyor. Ayrıca  KTTTB’ye üye olan herkes eğitim yılı içerisinde hak edişlerinin %80’ini düşük faizle alabilecek.
 Protokole KTTTB adına Başkan Menteş Aytaç, Kıbrıs Vakıflar Bankası adına Genel Müdür Cengiz Erçağ imza koydu.
 
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