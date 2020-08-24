Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nden önemli işbirliği

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği bugün saat 11:00’de Kıbrıs Vakıflar Bankası ile ‘’2020-2021 Ekonomik Protokol’’ adı altında işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, yaşanan bu zorlu süreçte toplu taşımacıların yükünü azaltmak ve onlara imkan sunmak adına imzalandı.
Hazırlık kredisi adı altında, %14 faizle , araç evraklarının yenilenmesi yanında araçların ön bakımının da yapılabilmesini içeriyor. Ayrıca KTTTB’ye üye olan herkes eğitim yılı içerisinde hak edişlerinin %80’ini düşük faizle alabilecek.
Protokole KTTTB adına Başkan Menteş Aytaç, Kıbrıs Vakıflar Bankası adına Genel Müdür Cengiz Erçağ imza koydu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.