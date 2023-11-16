banner913
banner932
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz"
10 0
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
20 0
 
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
26 0
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
20 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
28 0
“KKTC namusumuzdur”
“KKTC namusumuzdur”
17 0
KKTC 40 yaşında
KKTC 40 yaşında
35 0
banner964
banner985

“Anaokulundan ilahi sesleri yükseliyor, öğrenci müdür vekiline saldırıyor”

banner476

KTOEÖS, Karmi’de özel bir anaokulundan ilahi sesleri yükseldiğini, Ülkü ocaklarının ortaokul/ lise çağındaki gençleri örgütlediğini, Mağusa’da bir öğrencinin, okuldan ayrılmasına izin verilmedi diye müdür vekiline saldırıp, kafasını duvara vurduğunu belirtti

banner974
“Anaokulundan ilahi sesleri yükseliyor, öğrenci müdür vekiline saldırıyor”
banner971
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, okullarda olaylar yaşandığını belirterek, “Çocuklarımızın üzerindeki ellerin çekilmesi için derhal harekete geçilmeli” dedi.
Eylem konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Karmi’de 4-6 yaş çocukların gittiği özel bir anaokulundan ilahi sesleri yükseliyor. Erkekler bölümü tabelasından anlaşılıyor ki bu anaokulunda eğitim karma değil. Anayasa ve milli eğitim yasamıza aykırı. İşyeri çalıştırma izinleri olmadığından Girne belediyesinin bir önceki yönetimi, önce burayı mühürlemiş ancak birtakım ‘kişilerin’ araya girmesiyle izin verilmiş” dedi.
Ülkü ocaklarının ortaokul/ lise çağındaki gençleri örgütlediğini, unvanlar ve okullarda örgütlenmeler için görevler verdiğini ileri süren Eylem, "Çocukların sosyal medya hesaplarına bakıldığında ellerine silah verilmiş fotoğrafları görülüyor. Gelinen nokta okullarda yaşanan şiddet olaylarının dozunun artması açısından büyük tehlike arz ediyor” ifadelerini kullandı.
Geçen Pazartesi Mağusa’da bir meslek lisesinde yaşanan şiddet olayının bu tırmanışın göstergelerinden olduğunu savunan Eylem, son sınıf olan bir öğrencinin, okuldan ayrılmasına izin verilmedi diye müdür vekiline saldırdığını, kafasını duvara vurmak suretiyle darp ettiğini de kaydetti.
“Basına da yansıyan kanlı para oyunu ve benzeri şiddet olayları okullarımızda tırmanıyor, siyaset, tarikat örgütlenmesiyle bu çok daha tehlikeli boyutlara ulaşma riski taşıyor” diyen Eylem Türkiye’deki hükümeti de eleştirdi.
“Ülkemizde de yıllardır sürdürülen bu örgütlenmelerin son zamanlarda dozu artırılmaktadır” diyen Eylem şöyle devam etti:
“Göz göre göre Anayasa; Milli Eğitim yasasına aykırı politika ve uygulamalar, kitaplarla, müfredatla, ilahiyat kolejleriyle, Kuran kursları, tarikat/cemaat yurtları, siyasi İslam örgütlenmeleriyle, öğretmene, sendikasına yapılan saldırılarla kendini göstermektedir. Koltuk uğruna bunlara sesini çıkarmayan, gereken tedbiri almayan, işlenen suçları cezasız bırakan işbirlikçiler eliyle tüm bunların hayata geçmesi sağlanıyor, orda ne varsa burada da olacak şiarının gerçekleştirilmesi yönünde adımlar hızlandırılıyor.
Ülkemizi yönettiğini iddia edenler hamaseti bırakmalı, bir an önce bu adımları durdurmalı, tedbirler almalı, suç kapsamına giren faaliyetler durdurulmalıdır, cezalandırılmalıdır. Yoksa yarın çok geç olacaktır”
Eylem bunlara karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.