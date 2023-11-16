“Anaokulundan ilahi sesleri yükseliyor, öğrenci müdür vekiline saldırıyor”

KTOEÖS, Karmi’de özel bir anaokulundan ilahi sesleri yükseldiğini, Ülkü ocaklarının ortaokul/ lise çağındaki gençleri örgütlediğini, Mağusa’da bir öğrencinin, okuldan ayrılmasına izin verilmedi diye müdür vekiline saldırıp, kafasını duvara vurduğunu belirtti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, okullarda olaylar yaşandığını belirterek, “Çocuklarımızın üzerindeki ellerin çekilmesi için derhal harekete geçilmeli” dedi.

Eylem konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Karmi’de 4-6 yaş çocukların gittiği özel bir anaokulundan ilahi sesleri yükseliyor. Erkekler bölümü tabelasından anlaşılıyor ki bu anaokulunda eğitim karma değil. Anayasa ve milli eğitim yasamıza aykırı. İşyeri çalıştırma izinleri olmadığından Girne belediyesinin bir önceki yönetimi, önce burayı mühürlemiş ancak birtakım ‘kişilerin’ araya girmesiyle izin verilmiş” dedi.

Ülkü ocaklarının ortaokul/ lise çağındaki gençleri örgütlediğini, unvanlar ve okullarda örgütlenmeler için görevler verdiğini ileri süren Eylem, "Çocukların sosyal medya hesaplarına bakıldığında ellerine silah verilmiş fotoğrafları görülüyor. Gelinen nokta okullarda yaşanan şiddet olaylarının dozunun artması açısından büyük tehlike arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Geçen Pazartesi Mağusa’da bir meslek lisesinde yaşanan şiddet olayının bu tırmanışın göstergelerinden olduğunu savunan Eylem, son sınıf olan bir öğrencinin, okuldan ayrılmasına izin verilmedi diye müdür vekiline saldırdığını, kafasını duvara vurmak suretiyle darp ettiğini de kaydetti.

“Basına da yansıyan kanlı para oyunu ve benzeri şiddet olayları okullarımızda tırmanıyor, siyaset, tarikat örgütlenmesiyle bu çok daha tehlikeli boyutlara ulaşma riski taşıyor” diyen Eylem Türkiye’deki hükümeti de eleştirdi.

“Ülkemizde de yıllardır sürdürülen bu örgütlenmelerin son zamanlarda dozu artırılmaktadır” diyen Eylem şöyle devam etti:

“Göz göre göre Anayasa; Milli Eğitim yasasına aykırı politika ve uygulamalar, kitaplarla, müfredatla, ilahiyat kolejleriyle, Kuran kursları, tarikat/cemaat yurtları, siyasi İslam örgütlenmeleriyle, öğretmene, sendikasına yapılan saldırılarla kendini göstermektedir. Koltuk uğruna bunlara sesini çıkarmayan, gereken tedbiri almayan, işlenen suçları cezasız bırakan işbirlikçiler eliyle tüm bunların hayata geçmesi sağlanıyor, orda ne varsa burada da olacak şiarının gerçekleştirilmesi yönünde adımlar hızlandırılıyor.

Ülkemizi yönettiğini iddia edenler hamaseti bırakmalı, bir an önce bu adımları durdurmalı, tedbirler almalı, suç kapsamına giren faaliyetler durdurulmalıdır, cezalandırılmalıdır. Yoksa yarın çok geç olacaktır”

Eylem bunlara karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

