Bilimi ve sağlığı unuttunuz

KTÖS, okul öncesi eğitimde sınıfların dönüşümsüz olarak eğitme devam etmesi kararını “fiyasko” diye niteledi ve kararın bilimden uzak, siyasi telkinlerle alındığını kaydetti



Okul öncesi eğitimde grev kararı alan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

KTÖS, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin "okul öncesi eğitimde tüm sınıfların dönüşümsüz olarak eğitme devam etmesi" kararını eleştirerek, "Okul öncesi çocukların Covid-19'a yakalanmadığı" gerekçesi ile bu kararın alındığının kendilerine iletildiğini belirtti ve kararı "fiyasko" olarak niteledi.

KTÖS, "Bilimden uzak, siyasi telkinlerle karar alan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yasallık kazanması için olayı mahkemeye taşıyacağımızı duyururken, alınan yanlış karar değişinceye kadar kalabalık ve küçücük sınıflı okul öncesi okullarımızda ve okul öncesi sınıflarımızda çocukları ve öğretmenleri koruma adına eylemlere devam edeceğiz" dedi.

KTÖS, Sağlık Bakanlığı önünde "Bilimi sağlığı unuttunuz! Bu komiteyi siyasi menfaatlere adalet olmak için mi kurdunuz?" yazılı pankart da açtı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, burada yaptığı konuşmada, hükümet tarafından boş işlerle zamanın çalındığını ifade ederek, yapılması gerekenlerin çok geç yapıldığından dolayı okulların ve üniversitelerin geç açıldığını veya açılamadığını kaydetti.

Elcil, okullarda açılım yapılırken de yanlış kararlar alındığını ifade ederek, "çocuklara Covid-19 bulaşmaz" düşüncesinin yanlış olduğunu, bu konuda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Çocukların sağlığını düşünerek dün okulları grevle açtıklarını, bundan üzgün olduklarını ifade eden Elcil, okulların devlet dairesi olmadığını, alınan kararların bilim çerçevesinde alınmadığına inandıklarını ve kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Elcil, karantinalı girişle üniversitelerin açılmasını da istediklerini söyledi.

KTÖS Başkanı Emel Tel ise barlar kapatılırken, gece kulüpleri, bet ofislerin açık tutulmasını eleştirdi, bunu bilim ile açıklamanın mümkün olmadığını vurguladı. Kurulun okullar ile ilgili de bilimden uzak, yanlış kararlar ürettiğini ifade eden Tel, "Eğer küçük çocuklara Covid-19 bulaşmıyorsa neden okul öncesi okullarını aylardır kapalı tutuyorsunuz?" diye sordu.

