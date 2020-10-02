Veliler endişeli

Orta okulların 11 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ertesi gün açılması yönünde alınan karar, velileri endişeye soktu. Sandıkların kurulacağı okullarda, oy sayımının ardından birkaç saat içinde nasıl temizlik yapılacağı merak konusu oldu



Murat ASLAN

“Cumhurbaşkanlığı seçimi için 11 Ekim’de okullara sandıklar kurulacak, 12 Ekim’de ise orta dereceli okullarda ders başı yapılacak. Oy sayımının geç saatlere kadar sürdüğü bir ortamda, birkaç saat içinde okullar nasıl temizlenecek? Dezenfekte işlemleri sabaha nasıl yetiştirilecek?”

Veliler işte bu sorunun yanıtını arıyor.

Orta dereceli okulların 11 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ertesi gün açılması yönünde alınan karar, velileri endişeye soktu.

Seçim sandıklarının kurulacağı okullarda birkaç saat içinde nasıl temizlik yapılacağı merak konusu oldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bu konuda henüz aydınlatıcı bilgi vermedi,

endişeleri gidermedi.



Öğretmen sendikaları da bu konuda tepkili.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Selma Eylem, bakanlığın tarih ilan ederken ne kadar plansız ve organizasyonsuz olduğunu gösterdiğini söyledi.

HALKIN SESİ’ne konuşan Selma Eylem, karantina merkezlerinde kalacak olan kişilerin bile odaların ilaçlanıp dezenfekte işlemlerinin yapılmasından 48 saat sonra odalara alındığına dikkat çekti.

Velilerin bu konudaki endişesine hak verdiklerini söyleyen Selma Eylem

“Devlet okullarının binalarına oy sandıkları kurulacak. 11 Ekim gecesi oy sayımı geç saatlere kadar sürecek. 12 Ekim sabahı çocuklar, oyların kullanıldığı, sayımın yapıldığı okullara gidecek. Bu tam bir plansızlıktır” dedi.

Suyun bile olmadığı ortamda okulların ertesi güne kadar nasıl temizleneceğini soran Selma Eylem “Bu kadar plansızlık olmaz. El yordamıyla iş yapıyorlar” diye konuştu.

Bu konudaki endişelerini Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na aktardıklarını açıklayan Selma Eylem, bakanlıktan yanıt beklediklerini aktardı.

