“Bilet bulamadılar, çocuklar gibi ağladılar”

Turizmciler rezervasyonlardan memnun fakat ulaşım fiyatlarından şikayetçi... Acente sahipleri bayramda bilet bulamayıp ağlayan yolcuların dahi olduğuna dikkat çekti

Turizm sezonun açılmasıyla birlikte turizm acentelerinde de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Acente sahipleri sezona durgun başladıklarını, temmuz ayı itibarıyla hareketliliğin arttığına vurgu yaptı...Turizmcilerin en büyük derdi ise ulaşım sıkıntısı... Turizmciler uçak ve gemi bilet fiyatlarının ucuzlatılması ve adaya daha fazla turist çekilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca KKTC geneline yeni otel yatırımlarının yapılması yönünde çağrıda bulunuldu.Brote Turizm Kurucu Ortağı Ata Uğurata ve Köprülü Turizm Sahibi Ziya Bayar turizmcilerin talep ve önerilerini sıralayarak, KKTC'de yaz sezonundaki gelişmeleri anlattı.Uçak seferlerinde büyük sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Bayar, "Fiyatlar çok arttı. insanlarımız Türkiye'ye veya İngiltere'ye giderken büyük sıkıntılar yaşamakta. En basit olarak Türkiye'ye giden yük gemisi var bu gemide yer yok. Uçak bilet fiyatları asgari ücret kadar... Türkiye'ye gidip gelseniz asgari ücret ancak yetiyor o derece yüksek fiyatlar var" ifadelerini kullandı."ÇOCUKLAR GİBİ AĞLIYORLARDI"Fly Kıbrıs Havayolları açıldığını hatırlayan Bayar, ancak bu durumun hiçbir etkisi olmadığını savunarak, "Geçen hafta bir bayram geçirdik insanlar bize geldi evlerine dönmek isteyenler ağlayarak bizden bilet isteyenler oldu. Bildiğiniz çocuklar gibi ağlıyorlardı. Ben bunları yaşadım ve çok üzüldüm. Fakat elimizden bir şey gelmiyor, gemi dolu. Uçak fiyatları yüksek. Bayramı burada ailesiyle birlikte geçirmek isteyen öğrenciler, adada resmen mahsur kaldılar" diye konuştu."ULAŞIMDA BÜYÜK SIKINTILAR VAR"Adaya gelen turistlerin de mağdur olduğunu belirten Bayar, "Özellikle Kıbrıs'a tatil yapmak için geldiler tek geliş aldıkları için dönüşte büyük bir mağduriyet yaşadılar. Bunun artısı olarak otellerimiz dolu. Gelen insanların birçoğu Kıbrıs'ı kendi yerleri gibi görüyorlar. Reklamlar yapılıyor fakat buraya gelenler de dönüşte uçak ve gemi yolculuğunda büyük sıkıntılar yaşanıyor" dedi.Köprülü Turizm Sahibi Ziya Bayar ulaşımda sorunların çözümü için bilet fiyatlarının ucuzlatılması gerektiğini söyledi.KKTC'deki geçmiş yıllardaki turizm potansiyelinden söz eden Bayar, "Yıllar önce Kıbrıs Türk Hava Yolları varken daha iyi bir durumdaydı. Otellerimizde şu an yüzde 90-100 doluluk var" dedi."İNSANLAR ADAYA BİR DAHA GELMEMEK ÜZERE GİDİYORLAR""İnsanların birçoğu bir daha gelmemek üzere gidiyorlar" diyen Bayar, "Yeni bir havaalanı açılıyor. Önemli alan havaalanı değil bence yolcu kapasitesine göre sefer çok az. Bizim buradan ayda 100 bin insan gidiyorsa 70-80 bin kişilik yer var. Uçuşlar çoğaltılmalı. Geminin fiyatı biraz daha ucuz olduğu için ful doluluk var. Gitmek isteseniz gemi de yer yok. Gemi seferleri de yetersiz. Gemiler yolcunun koltuk sayısına göre gitmeye başladı. önceden böyle bir sorun yoktu. Gemiler bin 500 kişi alıyordu. Artık öyle bir şey yok. Gemiyle gitmek zorunda insanlar, uçağa bütçe yetmiyor. Bir aile geldi Türkiye'ye gelip gidecekler fiyatın 9 bin 400 TL olduğunu görünce vazgeçtiler. Gemi daha uygun ama gemide de yer yok." ifadelerini kullandı.