Kıbrıs’ta bir haftalık tatil 40 bin TL

Brote Turizm Kurucu Ortağı Ata Uğurata, Kıbrıs'taki tatil fiyatları hakkında bilgi verdi ve "Kıbrıs'a gelerek 1 haftalık tatil yapmak isteyen 2 kişi 30-40 bin TL’yi cebinden çıkartması gerekiyor" dedi

Brote Turizm Kurucu Ortağı Ata Uğurata, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan deprem felaketi ve Türkiye'de ardı ardına gerçekleşen seçim sürecinin Kıbrıs turizmini de derinden etkilediğine vurgu yaptı.Uğurata, konaklamaların beklentilerin altında kaldığını belirterek, "Son 1 hafta 10 gündür, yavaş yavaş hareketlenmeye başladık. Kurban Bayramı'nın 10 günlük bir tatil süresi olması, yaz konaklamasına gelmesi bir anda bayramı doldurdu ama sonrasını dolduramadı. Şuanda yavaş yavaş oluyor, şubat, mart, nisan ayında olacak olan kongrelerin hepsi yaz aylarına kaydı, yaz ayına ekim ayındaki, işleri de kaybetmiştik. Şuanda memnunuz" dedi."BU PARALARA YURT DIŞINA GİDİYORLAR"Genel bir değerlendirmede bulunan Uğurata, "Tesisler çok yetersiz, uçak fiyatları da çok yüksek, hatta dün baktık nereden baksanız 7 bin TL’ye gidiş dönüş bir kişi uçak bileti alıyorlar, tabi insanların da artık ekonomik zorluk yaşıyorlar gelemiyorlar nasıl gelsinler? İnsanlar bu paralara Kıbrıs'a gelmek yerine yurt dışına gidiyor. O yüzden biraz zorlanıyoruz" diye konuştu.Kıbrıs'taki tatil fiyatları hakkında da bilgi veren Uğurata, "Kıbrıs'a gelerek 1 haftalık tatil yapmak isteyen 2 kişi 30-40 bin TL’yi cebinden çıkartması gerekiyor" dedi."FLY KIBRIS UÇAK SEFERLERİ ARTTIRILMALI"Fly Kıbrıs uçak seferlerinin turizme katkısı olacağına dikkat çeken Uğurata, "Adaya yapılan her türlü katkı iyi olacaktır. FIy Kıbrıs inşallah uçak seferlerini arttırır. Üzerine koyarak ilerliyorlar. Ne kadar çok seferin artması, o kadar yolcunun buraya ucuza gelmesine neden olur. Çünkü insanlara baktığınız günde bir sefer olan yerden ne yazık ki bir uçak kaldırıldığı için yüksek fiyatlarla gelmek zorunda kalıyorlar. İstanbul gibi Ankara gibi seferler artarsa FIy Kıbrıs Bodrum ve Trabzon uçuşlarına başladı, tabi ki de bu illerimize ulaştığımız için memnunuz" ifadelerini kullandı."BU YAZ SEZONUNU DAHA İYİ BEKLİYORDUK"Bakanlığın açıkladığı 2 milyon turist hedefiyle ilgili de konuşan Uğurata, "Bu yaz sezonunu daha iyi bekliyorduk. Deprem ve seçimler bizleri durdurdu. Casino üzerinden gelen yolcular çok ama turist olarak satışını yaptığımız kişiler az, bu hafta ivme yakaladık. Kıbrıs içindeki insanlar şuan da Türkiye'ye gidemiyorlar. Uçak ve otel fiyatlarından dolayı haliyle Kıbrıs içerisinde kalıyorlar. Yurt dışı pazarımızda var Kore'den misafirlerimiz geliyor" dedi."YOĞUN SEZONLARDA BİR ODA BİLE BULAMAZ HALE GELDİK"Taleplerini sıralayan Uğurata şöyle devam etti:"Yatak kapasitesi arttırılması gerekiyor. Ülkeye daha çok otel açılması gerekiyor. Yoğun olan sezonlarda bir oda bile bulamaz hale geldik. Daha çok otel açılsa bizim de işimize gelir. Güneyden çok misafirimiz var. O kadar çok ters bir ',antik var ki Kuzeydeki insanlar eti Güney'den alıyor, daha ucuz diye. Larnaka'ya inerek kuzeyden benzini alınıyor, konaklamasını yapıyor. Larnaka'da vergilerden dolayı insanlar oraya inmeyi tercih ediyor, bizim de cirolarımız artıyor. Rum kesimine inerek Kuzey Kıbrıs'ta konaklama yapıyorlar”