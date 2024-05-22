Bıçaklı: “Yerli üretimin devamlılığı sağlanmalı”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümet ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin bir araya gelmesi ve sıkıntıları çözerek, yerli üretimin devamlılığının sağlanması gerektiğini kaydetti.



Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, hükümet ile birlik arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle ülkede birkaç gündür ciddi bir kaos yaşandığını savundu.

Yerli üretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, buna paralel ucuz et tüketilebilmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve ciddi devlet desteği verilmesi gerektiğini belirten Bıçaklı, ülkedeki sorunları çözmenin birinci derecede hükümetlerin görevi olduğunu ifade etti.

