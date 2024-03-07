banner913
banner932
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
2 0
13 0
 
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
9 0
Eşitliği bozamadılar
Eşitliği bozamadılar
19 0
Enflasyonda artış
Enflasyonda artış
26 0
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
21 0
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
16 0
banner1012

Bıçaklı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, dünyadaki emekçi kadınların sorunlarının çözülmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Bıçaklı, kadınlara, sağlıklı, mutlu, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya diledi.

banner974
Bıçaklı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı
banner971

Bıçaklı yayımladığı mesajda, emekçi kadınların, uzun yıllardır hak ve özgürlükler konusunda verdiği onurlu mücadeleyi saygı ile selamladı.
Ülkede emeği ile yaşamını sürdürmeye çalışan kadınların birçoğunun, emeklerinin sömürüldüğünü, yaşam mücadelesi içinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Bıçaklı, kadın-erkek ayrımı yapılmadan, “eşit işe eşit ücret” prensibiyle kadınların, emeklerinin karşılığını alması için ülkede gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.
Bıçaklı, “çalışma hayatını düzenleyecek olan başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile hükümetin, yaşanan sıkıntıları çözmek yerine seyrettiğini ve gerekli tedbirleri almadığını” savundu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.