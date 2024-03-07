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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü…KSP mesaj yayımladı

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), 8 Mart’ın tüm dünya emekçi kadınlarının ekonomik sömürüye, cinsel istismara, her türlü şiddete, savaşa, insanlığın ve doğanın yok edilişine karşı dayanışma içinde olduğu bir gün olduğunu vurguladı.

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü…KSP mesaj yayımladı
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KSP 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 8 Mart’ın referansının 1857 yılında Amerika’da binlerce kadın dokuma isçisinin, ucuz iş gücü olmayı ve uzun çalışma saatlerini protesto ederek greve gitmeleri olduğuna dikkat çekerek, bu direnişte yitirilen 129 kadın işçinin unutulmadığına işaret etti.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Asırlardır ezilen, aşağılanan, köleleştirilen, bir mal gibi alınıp satılan, sistemin ücretsiz ya da çok az ücretli kölesi olan kadının direnişi, işçi sınıfının içinde yer almasıyla örgütlü mücadeleye katkı sağlamıştır. Yoksulluktan, şiddetten direnen kadın, artık sendika, örgüt ve partilerde yerini almaktadır.
İnsanlık düşmanı savaş suçlularının yargılanacağı, kadının gerçek özgürlüğüne kavuşacağı, savaşların, katliamların, sömürünün son bulacağı, insanca yaşayacağımız bir düzen için kadın erkek hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz.”
 
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