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Biber ve havuçta limit üstü kalıntı

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Biber ve havuçta limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi'nin, 5-11 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı saptanan iki ürün imha edildi. 
Tarım Dairesi'nin analiz sonuçlarıyla ilgili açıklamasına göre, ithal ürünlerden alınan 24 numunenin tamamı temiz çıkarken, yerli ürünlerden alınan 30 numunenin ikisinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Açıklamaya göre Gazimağusa sakini Ali Tat’a ait kırmızı Şili biber ve Doğancı köyünden Metin İkizoğlu’na ait havuçlar, tavsiye dışı bitki koruma kullanıldığından imha edildi.
 
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