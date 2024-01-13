“Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmalı”

HP Başkanı Özersay, Meclis Başkanı Töre’den, Bakan Arıklı’nın mal varlığındaki değişiklikler konusunda Meclis’e bilgi verip vermediğini açıklamasını ve bilgi vermediyse Arıklı hakkında suç duyurusunda bulunmasını istedi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Başkanı'nı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın mal varlığı konusunda açıklama yapmaya çağırdı.

Özersay, Arıklı’nın önceki gün bir basın organına mal varlığı ile ilgili yaptığı açıklama üzerine, yazılı açıklama yaparak, Meclis Başkanı Zoru Töre’den, Arıklı’nın mal varlığındaki değişiklikler konusunda Meclis’e bilgi verip vermediğini açıklamasını ve bilgi vermediyse Arıklı hakkında suç duyurusunda bulunmasını istedi.

Özersay, Arıklı’ın "mal varlığı ile ilgili önemli değişiklikleri" Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’nın emrettiği gibi bir ay içerisinde bildirmediğini iddia etti.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz demiştik!

1- Gayrimeşru hükümetin bir Bakanı dünkü (önceki günkü) iddialara cevaben yaptığı açıklamada 2022’de milletvekili olunca mal beyanı yaptığını ama 2022’den sonra mal varlığında yaşanan değişiklikleri Meclis’e bildirmediğini kabul etti. “2022 beyanımda Meclis’e verdiğim taşınmazlarda şu değişiklikler oldu” ifadelerini kullanıyor. Yani Meclis’e verdiği son beyan 2022!

2- Yani dün akşam yaptığı açıklamayla bizim doğru söylediğimizi, 2022’den sonra mal varlığındaki önemli değişiklikleri Meclis’e beyan etmediğini kabul ediyor. Ve aslında “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası”na göre suç işlediğini de böylece kabul etmiş oluyor.

3- Biz dün (önceki gün) “bir Bakanın mal varlığında son dönemde ciddi bir artış olduğunu” iddia etmiştik. Bahse konu Bakan açıklamasında ne diyor? 2022’den bugüne yani son iki yılda “bir daire sattık, bir konut satın aldık, bir arazi aldık, bir villa sattık, Ankara’da bir daire satın aldık, iki arabayı değiştik, 13 dönüm arazi üzerine kurulu bu küçük sanayi sitesini sattık” diyor. Bu işlemler mal varlığında önemli değişiklikler değil midir? O halde kendi ifadeleriyle bizim ortaya koyduğumuz bu iddiayı da doğrulamıştır.

4- Sayın Zorlu Töre’ye çağrı: Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye çağrıda bulunuyorum. Bahse konu Bakan 2022 ertesinde tüm bu alım satımları yapmasına, mal varlığında bu kadar önemli değişiklikler olmasına rağmen Meclis’e herhangi bir ilave mal beyanında bulundu mu bulunmadı mı? Gayrimeşru hükümetin bahse konu Bakanı dün akşamki açıklamasını biz yanlış okuyorsak çıkıp doğrusunu söylesin. Soru çok basittir: 2002 Ertesinde tüm bu alım satımlar olup bitmesine rağmen Meclis’e ilave mal bildirimi yaptınız mı? Evet veya hayır! yapmadınız! (Açıklamanızda da söylüyorsunuz zaten)

5- Neden suç işlendi? Çünkü Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na göre bir Bakan “mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içerisinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır”. Kendi açıklamasında son iki yılda “bir daire sattık, bir konut satın aldık, bir arazi aldık, bir villa sattık, Ankara’da bir daire satın aldık, iki arabayı değiştik, 13 dönüm arazi üzerine kurulu bu küçük sanayi sitesini sattık” diyor. Herhalde kimse bu işlemlerin mal varlığında önemli değişiklikler olmadığını ileri süremez.

6- Yasa Bakanların mal bildirimiyle ilgili olarak “Meclis Başkanlığı’na” birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Sayın Töre yasanın Meclis Başkanlığı’na yüklediği görevi yapmalı ve duruma göre yasada da belirtildiği şekilde “gerekli işlem yapılmak üzere Başsavcılığa suç duyurusunda bulunma” adımını atmalıdır!

7- Ayrıca Meclis Başkanlığı bu suçun işlenmesinden ve Başsavcılığa suç duyurusundan ayrı olarak eğer ilave mal bildirimi yapılırsa, yasaya göre 2022’de yapılan bildirim ile şimdi yapılacak olan yeni bildirimi karşılaştırmalı ve “Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında…Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır” (Madde 15).

8- Bu arada önemsiz görünse de aslında önemli bir nokta daha vardır: Bu konu kamuoyuna yansımamış olsaydı, bahse konu Bakana dün bu sorular sorulmamış olsaydı herhangi bir mal bildiriminde bulunacak mıydı? Şüphe yok ki son iki yıldır bildirimde bulunmadığı gibi bundan sonra da Bulunmayacaktı!”



