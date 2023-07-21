Beylerbeyi’nde intihar

Beylerbeyi’nde sakin, 63 yaşındaki Haluk Kurtdemir, yaşamını sonlandırdı.
Önceki gün saat 18:30 sıralarında, Beylerbeyi’nde sakin Haluk Kurtdemir intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırdı.
Haluk Kurtdemir’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ozanköy mezarlığına defnedilecek.
Haluk Kurtdemir, 23 yaşındaki oğlu Kenan Kurtdemir'i 2021 yılında Girne’de trafik kazası nedeniyle kaybetmişti.
Haluk Kurtdemir’in intiharının ardından sevenleri “Evlat acısına dayanamadı” şeklinde yorum yaptı.
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