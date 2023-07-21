Hırsızlık yaptı, 159 gündür kaçak yaşadığı anlaşıldı

Alayköy'de başkasına ait olan ve şarjda takılı olan telefonu çalıp, söz konusu telefonu bir telefoncuya 2 bin TL’ye satan ve tutuklanan Şener Çaygeç’in 159 gündür KKTC’de kaçak olarak yaşadığı ortaya çıktı



Sirkat, Sahtekarlıkla Para Temini ve KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçundan tutuklanan zanlı Şener Çaygeç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.

Polis, 18.07.2023 tarihinde, saat 17:00’da, Alayköy’de sakin zanlı Şener Çaygeç’in, Alayköy Spor Kulübünde, şarjda takılı bulunun Alayköy’de sakin O.S’ye ait Samsung Galaxy A 13 model cep

Polis, zanlının 19 Temmuz 2023 tarihinde tutuklandığını ve soruşturmanın devam etiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde, adı edilenin, 10 Şubat 2023 tarihinden itibaren 159 gündür KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı ve izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, adı edilen zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Alayköy’de spor kulübünde bir şahsa ait olup şarjda takılı bulunun cep telefonunu çalarak, Lefkoşa’daki bir işyerine cep telefonunun kendisine ait olduğunu beyan ederek satan 35 yaşındaki Şener Çaygeç, sahtekarlıkla 2.000 TL para temin ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Zanlının 159 gündür KKTC’de kaçak olarak yaşadığı ortaya çıktı.Sirkat, Sahtekarlıkla Para Temini ve KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçundan tutuklanan zanlı Şener Çaygeç mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.Polis, 18.07.2023 tarihinde, saat 17:00’da, Alayköy’de sakin zanlı Şener Çaygeç’in, Alayköy Spor Kulübünde, şarjda takılı bulunun Alayköy’de sakin O.S’ye ait Samsung Galaxy A 13 model cep telefon unun sirkat ettikten sonra, aynı gün Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir telefoncuya telefonun kendisine ait olduğunu beyan ederek 2.000 TL’ye satıp sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.Polis, zanlının 19 Temmuz 2023 tarihinde tutuklandığını ve soruşturmanın devam etiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde, adı edilenin, 10 Şubat 2023 tarihinden itibaren 159 gündür KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı ve izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, adı edilen zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.