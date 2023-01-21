Beton moloz gitti, dikenli tel geldi

BM Barış Gücü, Taksim Sahası'na inen merdivenlerin çıkış noktasındaki beton molozları kaldırdıktan kısa süre sonra bu kez aynı yere dikenli tel çekti. BM Barış Gücü, sahaya giriş için geçiş kapılarının kullanılabileceği bildirdi

Bir süredir tartışma konusu olan Taksim sahasına giriş konusunda Kıbrıs’taki BM Barış Gücü açıklama yaptı.

Açıklamada, sahaya giriş için geçiş kapılarının kullanılabileceği belirtildi.

Ancak Kıbrıs Türk tarafı, ara bölge statüsünde yer alan sahaya Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan basamaklardan inerek girmeyi talep ediyor.

BM ise bunun ara bölge statüsüne aykırı olduğunu savunup, giriş için geçiş kapılarının kullanılması gerektiğine vurgu yapıyor.

BM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sahaya Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan basamaklardan inerek girmenin ara bölge statüsüne aykırı olduğu savunuldu. Sahaya giriş için geçiş kapılarının kullanılabileceğinin belirtildiği açıklamada, bu sayede sınır ihlallerinin önlendiği ve tampon bölge statüsünün korunmasının sağlandığı kaydedildi.

BM açıklamasında ayrıca, ara bölgeye sivil erişimi kolaylaştırmak için her iki tarafla birlikte çalışmakta kararlı olunduğu belirtildi.

BARİYER YERİNE DİKENLİ TEL

Öte yandan BM Barış Gücü, Çetinkaya Taksim Sahası’na Kuzey Kıbrıs’tan girilmesine olanak sağlayan basamaklara koyduğu bariyerleri kaldırıp, dikenli tel çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü kontrolündeki ara bölgede bulunan ancak Çetinkaya Spor Kulübü tarafından kullanılan Çetinkaya Taksim Sahası’na Kuzey Kıbrıs’tan girişin engellenmesi amacıyla konulan ve tarihi surlara zarar verdiği gerekesiyle eleştirilen bariyerler kaldırıldı. Bariyerler yerine ise dikenli tel çekildi.

NE OLMUŞTU?

1930 yılından beridir Çetinkaya’nın kullanımında olan saha, geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yenilenerek açılmıştı.

Türk tarafı, TC ile KKTC arasında imzalanan Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında sentetik çim yapım çalışmaları tamamlanan Cirit Hisarı, bilindik adı ile Taksim Sahası’na, adanın kuzeyinde kalan basamaklardan inerek girmek istiyor.

Ancak saha, ara bölgede yer alıyor. Ara bölge ise BM kontrolünde bulunuyor.

