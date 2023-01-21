Hadise yeni pozlarıyla göz doldurdu

Geçtiğimiz sene iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturduktan birkaç ay sonra boşanmasıyla gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ
Sahne kıyafetlerinden cesaretiyle dikkat çeken şarkıcı, son olarak derin göğüs dekolteli mini bir elbise tercih etti.
Instagram'da 14,2 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, ayna karşısında verdiği pozu paylaşmayı ihmal etmedi. Hadise'nin göğüs dekolteli pozu kısa sürede Instagram kullanıcıları tarafından paylaşılmaya başlandı.
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