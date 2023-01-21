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Hadise yeni pozlarıyla göz doldurdu

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Özel hayatının yanı sıra tercih ettiği sahne kıyafetleriyle de adından söz ettiren Hadise, son olarak derin göğüs dekolteli işlemeli mini bir elbise giydi. Şarkıcının ayna karşısında verdiği poz ise gündem oldu

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Hadise yeni pozlarıyla göz doldurdu
Geçtiğimiz sene iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturduktan birkaç ay sonra boşanmasıyla gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ
Sahne kıyafetlerinden cesaretiyle dikkat çeken şarkıcı, son olarak derin göğüs dekolteli mini bir elbise tercih etti.
Instagram'da 14,2 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, ayna karşısında verdiği pozu paylaşmayı ihmal etmedi. Hadise'nin göğüs dekolteli pozu kısa sürede Instagram kullanıcıları tarafından paylaşılmaya başlandı.
 
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