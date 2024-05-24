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Beton duvarın üzerinden uçtu!

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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda aşırı alkollü Afrika uyruklu sürücü, kullandığı lüks aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti, çemberin bordür taşlarına ve çemberdeki trafik levhasına çarptıktan sonra savrularak yol kenarındaki beton duvarın üzerinden toprak alana uçtu

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Beton duvarın üzerinden uçtu!
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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza saat 06:30 sıralarında meydana geldi.
26 yaşındaki Afrika uyruklu Anyaogu Chıjoke Izuchukwu, 182 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SR 440 plakalı son model Mercedes marka araç ile,
batı istikametine doğru seyrederken, Hamitköy Ağıllar çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, çemberin bordür taşlarına ve çemberde bulunan trafik yön levhasına çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde savrularak yol kenarındaki beton duvara çarpıp toprak alan içerisinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.
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